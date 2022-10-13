Аморим объяснил, почему «Спортинг» проиграл «Марселю»

Наставник лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим пообщался с представителями СМИ после поединка с французским «Марселем» (0:2) в групповом раунде Лиги чемпионов.

«Соперник не представлял для нас большой опасности. Мы постепенно наращивали свое преимущество, однако все испортили пенальти и красная карточка. Эти факторы очень сильно повлияли на результат», - передает слова специалиста TVI.

По итогам четырех туров французский коллектив набрал шесть баллов и занимает второе место в своем квартете. Что касается «Спортинга», то лиссабонский клуб с шестью очками находится на третьем месте.