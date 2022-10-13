«Спортинг» уже повторил антирекорд ЛЧ по удалениям

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов французский «Марсель» достаточно неожиданно выиграл на выезде у лиссабонского «Спортинга», забив два мяча уже в первом тайме встречи. Еще в первом тайме лиссабонская команда осталась вдесятером, а за полчаса до конца матча - и вовсе вдевятером.

В нынешней кампании у «Спортинга» уже три красные карточки, и это является повторением антирекорда турнира. Но у «Спортинга» есть еще как минимум два матча в Лиге чемпионов, и есть неплохие шансы на плей-офф (они уж точно выше, чем у «Барселоны», к примеру), так что время стать единоличным рекордсменом еще есть.

Также «Спортинг» установил другое интересное достижение - ранняя красная карточка вынудила наставника команды активно менять построение, и в результате он сделал три замены к 35-й минуте матча, что также стало рекордом турнира.