Удаления помешали «Спортингу» отыграться в матче с «Марселем»

«Спортинг» ничего не смог противопоставить «Марселю» в домашнем матче Лиги чемпионов. На 19-й минуте Рикарду Сэгаю получил вторую желтую карточку за фол в штрафной. Маттео Гендузи забил мяч с точки, а спустя 10 минут Алексис Санчес удвоил перевес. Португальцы в последней трети игры вовсе остались вдевятером после удаления Поте и уступили 0:2.

У команд по 6 очков, это второй результат в группе.