Удаления помешали «Спортингу» отыграться в матче с «Марселем»

«Спортинг» ничего не смог противопоставить «Марселю» в домашнем матче Лиги чемпионов. На 19-й минуте Рикарду Сэгаю получил вторую желтую карточку за фол в штрафной. Маттео Гендузи забил мяч с точки, а спустя 10 минут Алексис Санчес удвоил перевес. Португальцы в последней трети игры вовсе остались вдевятером после удаления Поте и уступили 0:2.
У команд по 6 очков, это второй результат в группе.
Протокол игры
|20'Гендузи Маттео (0:1)
|30'Санчес Алексис (0:2)
Израэль Франко•Инасиу Гонсалу•Коатес Себастьян35' (Александропулос Сотириос (35') •Матеус Рейс•Эсгаю Рикарду 16'• 19'Угарте Мануэль• 54'Морита Хидемаса22' (Иссахаку Абдул (22') •Сантуш Нуну II59' (Порро Педро (59') • 74'Тринкан Франсишку46' (Назиньо Флавио (46') •Эдвардс Маркус35' (Марса Хосе (35') •Поте 60' 61'
Пау Лопес•М'Бемба Шансель•Байи Эрик 43'64' (Жиго Самуэль (64') •Балерди Леонардо•Клосс Жонатан64' (Каборе Исса (64') •Тавареш Нуну•Ронжье Валентин•Верету Жордан87' (Гуйе Пап (87') •Гендузи Маттео 8'64' (Юндер Дженгиз (64') •Арит Амин72' (Пайе Димитри (72') •Санчес Алексис
12 октября. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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