Тренер «Спортинга» провоцировал игрока «Марселя» во время матча ЛЧ

Наставник «Спортинга» Рубен Аморим не смог адекватно отреагировать на неудачу своего клуба в домашнем поединке Лиги чемпионов против «Марселя».

Во время игры специалист не раз пытался провоцировать защитника французской команды Нуну Тавареша. «Аморим хотел меня спровоцировать с кромки. Вместо этого он должен был сохранить своих игроков на футбольном поле», – приводит слова экс-игрока «Арсенала» издание A Bola.

С Нуну сложно не согласиться. «Спортинг» заканчивал проигранный со счётом 0:2 поединок, имея на двух футболистов меньше, чем усложнил себе задачу по выходу из группы.

