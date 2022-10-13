Тренер «Марселя»: «Мы можем рассчитывать на выход в плей-офф»

Наставник «Марселя» Игор Тудор поделился мнением о победе над лиссабонским «Спортингом» в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Французы выиграли на выезде со счетом 2:0.

«Отличная игра. Мы были хороши с первой и до последней минуты встречи. Эти три очка по праву наши. «Марсель» набрал шесть баллов и может рассчитывать на выход в плей-офф. В нашей группе очень серьезная конкуренция, все команды претендуют на путевку в следующий этап», - передает слова тренера Lequipe.

В заключительных матчах «Марсель» на выезде сыграет с «Айнтрахтом» и на своем поле примет «Тоттенхэм».