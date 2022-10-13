«Марсель» одержал первую гостевую победу в Лиге чемпионов за более чем десять лет

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов французский «Марсель» достаточно неожиданно выиграл на выезде у лиссабонского «Спортинга», забив два мяча уже в первом тайме встречи.

Как выяснилось, это была первая победа «Марселя» на выезде в Лиге чемпионов за более чем десять лет - в последний раз «Марсель» побеждал на выезде в самом престижном клубном турнире Европы в декабре 2011 года в игре против дортмундской «Боруссии». После этого команда потерпела девять гостевых поражений кряду, но вчера, в среду, наконец-то прервала эту серию.

В следующем туре французы снова сыграют на выезде - против немецкого «Айнтрахта».