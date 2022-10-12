«Марсель» впервые отличился в выездном матче Лиги чемпионов с 2013 года

«Марсель» ведёт в гостевом поединке четвёртого тура Лиги чемпионов против «Спортинга», прервав тем самым длительную серию.

Последний мяч на выезде во встречах главного еврокубка «Олимпик» забивал в 2013 году. Тогда в поединке против «Наполи» на стадионе «Сан-Паоло» отличился Флориан Товен. В сегодняшнем матче счёт на «Жозе Алваладе» открыл полузащитник Маттео Гендузи, реализовавший пенальти.

К перерыву «Марсель» ведёт у «Спортинга» со счётом 2:0. Второй мяч французской команды на счету Алексиса Санчеса. Победа в Лиссабоне вернёт подопечных Игора Тудора в борьбу за плей-офф, поскольку они сравняются по набранным очкам со «Спортингом».

