Капитан «Айнтрахта» назвал причины проигрыша «Тоттенхэму»

Полузащитник и капитан франкфуртского «Айнтрахта» Себастьян Роде высказался о поражении от лондонского «Тоттенхэма» (2:3) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Соперник безжалостно использовал каждый свой шанс. Гарри Кейн отлично пасовал на Сона, который забивал голы. Мы испытывали большие проблемы против этого игрока», - передает слова хавбека пресс-служба УЕФА.

После четырех туров лондонский коллектив набрал семь баллов и занимает первое место в своей группе. В свою очередь «Айнтрахт» с четырьмя очками располагается на последней позиции.