Хынмин: «Последние пять минут были сложными»

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» переиграл немецкий «Айнтрахт» со счетом 3:2, при этом два гола забил корейский нападающий Сон Хынмин. Он поделился своим впечатлением об игре, отметив, что в последние минуты игры его команде было нелегко.

- Последние пять минут были сложными. В Лиге чемпионов ни в чем нельзя быть уверенным до финального свистка. Мне было некомфортно сидеть на скамейке и ждать. Но мы получили три очка. Я очень рад. Остались еще две игры, и нам снова надо будет стараться больше других команд, - цитирует слова Хынмина BT Sport.