Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Хынмин: «Последние пять минут были сложными»

13 Октября 2022 • 02:45 Комментировать
Тоттенхэм
3:2
Айнтрахт Фр
окончен

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» переиграл немецкий «Айнтрахт» со счетом 3:2, при этом два гола забил корейский нападающий Сон Хынмин. Он поделился своим впечатлением об игре, отметив, что в последние минуты игры его команде было нелегко.

- Последние пять минут были сложными. В Лиге чемпионов ни в чем нельзя быть уверенным до финального свистка. Мне было некомфортно сидеть на скамейке и ждать. Но мы получили три очка. Я очень рад. Остались еще две игры, и нам снова надо будет стараться больше других команд, - цитирует слова Хынмина BT Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Айнтрахт Франкфурт Сон Хынмин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Атлетико М Атлетико М
Брюгге Брюгге
0
0
2.10 3.90 2.85
Видео
Окончен
Наполи Наполи
Аякс Аякс
4
2
4.50 4.60 1.57
Видео
Окончен
Байер Л Байер Л
Порту Порту
0
3
5.70 5.00 1.40
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
3
2
1.90 3.85 3.40
Видео
Окончен
Рейнджерс Рейнджерс
Ливерпуль Ливерпуль
1
7
Видео
Окончен
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
Бавария Бавария
2
4
4.40 4.20 1.62
Видео
Окончен
Барселона Барселона
Интер Милан Интер Милан
3
3
1.22 6.30 9.50
Видео
Окончен
Спортинг Л Спортинг Л
Марсель Марсель
0
2
1.17 7.20 11.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Октября
02:49 · Лига чемпионов
По количеству голов Левандовски в нынешнем сезоне уступает только Холанну
02:45 · Лига чемпионов
Хынмин: «Последние пять минут были сложными»
02:38 · Лига чемпионов
Камбьяссо: «Интер» проявил зрелость»
02:25 · Лига чемпионов
Сон и Фирмино – в четвёрке кандидатов на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов
02:22 · Лига чемпионов
Френки де Йонг сыграл 150-й матч за «Барселону»
02:09 · Лига чемпионов
Госенс: «Ничья - тоже хороший результат»
02:09 · Лига чемпионов
Ван Дейк: «Выиграть со счётом 7:1 в Глазго – это неплохо»
02:07 · Лига чемпионов
Салах оформил хет-трик, совершив всего 9 касаний в матче с «Рейнджерс»
01:46 · Лига чемпионов
«Барселона» понесёт значительные финансовые потери в случае вылета из Лиги чемпионов
01:44 · Лига чемпионов
Хави: «Интер» и «Бавария» ошибок не прощают»
01:40 · Лига чемпионов
Барелла: «Хотели победить, но довольны и ничьей»
01:36 · Лига чемпионов
Лаутаро: «Спасибо Онане за вынос»
01:32 · Лига чемпионов
Онана: «Для нас было важно не проиграть»
01:29 · Лига чемпионов
Нагельсманн: «Задача «Баварии» – выиграть группу, а не выбить «Барселону»
01:17 · Лига чемпионов
Бускетс: «Барселона» заслуживала большего в Лиге чемпионов» 1
Все новости
Рекомендуем