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Лига чемпионов

Конте: «В Лиге чемпионов ротировать состав сложнее, чем в Лиге Европы и Лиге конференций»

05 Октября 2022 • 14:26 Комментировать
Айнтрахт Фр
0:0
Тоттенхэм
окончен

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» (0:0) признался, что ротировать состав в Лиге чемпионов гораздо сложнее, чем в Лиге Европы или Лиге конференций.

«Играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций — это совсем разное. В Лиге чемпионов ротировать состав сложнее. Не случайно я просил больше активности на трансферном рынке», — приводит слова Конте II Posticipo.

После трёх сыгранных матчей «шпоры» набрали четыре очка, которые позволяют команде Конте идти на втором месте в своей группе, отставая от лидирующего «Спортинга» на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лига Европы Антонио Конте Лига Чемпионов Лига конференций
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