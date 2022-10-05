Конте: «В Лиге чемпионов ротировать состав сложнее, чем в Лиге Европы и Лиге конференций»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» (0:0) признался, что ротировать состав в Лиге чемпионов гораздо сложнее, чем в Лиге Европы или Лиге конференций.

«Играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций — это совсем разное. В Лиге чемпионов ротировать состав сложнее. Не случайно я просил больше активности на трансферном рынке», — приводит слова Конте II Posticipo.

После трёх сыгранных матчей «шпоры» набрали четыре очка, которые позволяют команде Конте идти на втором месте в своей группе, отставая от лидирующего «Спортинга» на два балла.