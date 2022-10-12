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Лига чемпионов

Конте – один из худших среди итальянских тренеров по результатам в Лиге чемпионов

12 Октября 2022 • 21:11 Комментировать
Тоттенхэм
0:1
Айнтрахт Фр
1 1.90 X 3.85 2 3.40
1-й тайм

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте не в лучших отношениях с Лигой чемпионов.

Будучи одним из наиболее авторитетных тренеров мирового футбола, итальянец крайне редко преуспевает в главном еврокубковом турнире. Среди всех итальянских специалистов, проведших не менее десяти матчей у руля команд в Лиге чемпионов, Конте имеет предпоследний показатель выигранных матчей – всего 33%, отмечает Opta. Ещё более неубедительный результат показал только Альберто Дзаккерони, чьи команды выиграли всего 28% встреч.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Тоттенхэм» Антонио Конте набрал четыре очка после трёх туров группового этапа. Сегодня «шпоры» примут на своём поле «Айнтрахт» из Франкфурта.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Альберто Дзаккерони Антонио Конте Лига Чемпионов
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ТОТТЕНХЭМ АЙНТРАХТ ФР
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