Конте – один из худших среди итальянских тренеров по результатам в Лиге чемпионов

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте не в лучших отношениях с Лигой чемпионов.

Будучи одним из наиболее авторитетных тренеров мирового футбола, итальянец крайне редко преуспевает в главном еврокубковом турнире. Среди всех итальянских специалистов, проведших не менее десяти матчей у руля команд в Лиге чемпионов, Конте имеет предпоследний показатель выигранных матчей – всего 33%, отмечает Opta. Ещё более неубедительный результат показал только Альберто Дзаккерони, чьи команды выиграли всего 28% встреч.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Тоттенхэм» Антонио Конте набрал четыре очка после трёх туров группового этапа. Сегодня «шпоры» примут на своём поле «Айнтрахт» из Франкфурта.