«Тоттенхэм» прервал серию из пяти матчей без побед против немецких команд

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» переиграл немецкий «Айнтрахт» со счетом 3:2, и это означало, что подопечные Антонио Конте прервали серию из пяти матчей без побед против немецких клубов в Лиге чемпионов. За эти пять матчей «шпоры» четырежды проиграли, а один раз сыграли вничью.

Победить в матче против немецкой команды в Лиге чемпионов в последний раз «Тоттенхэму» удавалось весной 2019 года, тогда «шпоры» выиграли у дортмундской «Боруссии» со счетом 1:0, после чего, как известно, добрались до финала самого престижного клубного турнира Европы.