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Лига чемпионов

3 гола за 16 минут позволили «Тоттенхэму» победить «Айнтрахт»

12 Октября 2022 • 23:56 Комментировать
Тоттенхэм
3:2
Айнтрахт Фр
окончен

В самой запутанной группе Лиги чемпионов «Тоттенхэм» принимал «Айнтрахт». Даити Камада открыл счет, но немцы радовались недолго и спустя 22 минуты уже уступали 1:3. Хын Мин Сон реализовал выход один на один. Вскоре он же заработал пенальти для Гарри Кейна, а вскоре и сам оформил дубль, завершив быструю комбинацию. На 60-й минуте невероятный кореец принес удаление для соперника. При этом в меньшинстве гости возродили интригу после подачи углового, но не более того - 2:3.

«Тоттенхэм» с 7 очками лидирует, его соперник (4) - последний.

Протокол игры  
Тоттенхэм3:2Айнтрахт Фр
  14'Камада Даити (0:1)
(1:1) Сон Хын Мин20'  
(2:1) Кейн Гарри28'  
(3:1) Сон Хын Мин36'  
  87'Алиду Фариде (3:2)
Льорис УгоРомеро КристианДайер Эрик  12' 78' (Санчес Давинсон ( 78') Ленгле КлеманЭмерсон ЖуниорСессеньон Райан  84'Бентанкур Родриго  40' 67' (Скипп Оливер ( 67') Хёйбьерг Пьер-Эмиль 85' (Хиль Бриан ( 85') Ришарлисон 67' (Биссума Ив ( 67') Сон Хын Мин 86' (Лукас Моура ( 86') Кейн Гарри
Запасные: Уайт ХарвиСарр ПапПеришич ИванДэвис БенДоэрти МэттСпенс ДжедФорстер Фрейзер
Трапп КевинТута  57'  60'Хасебе Макото  61' 69' (Смолчич Хрвое ( 69'  90') Н'Дика ЭванЯкич КристиянЛенц Кристофер 70' (Алиду Фариде ( 70') Роде Себастьян 69' (Эбимбе Эрик ( 69') Соу ДжибрильЛиндстрём ЙесперКамада Даити 78' (Гётце Марио ( 78') Коло-Муани Рандаль 69' (Борре Рафаэль ( 69')
Запасные: Граль ЙенсРамай ДиантАларио ЛукасЧендлер Тимоти
12 октября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

Видео

Тоттенхэм - Айнтрахт. 0:1. Гол Даити Камада (видео). Лига чемпионов. Футбол
Тоттенхэм - Айнтрахт. 0:1. Гол Даити Камада (видео). Лига чемпионов. Футбол
Тоттенхэм - Айнтрахт. 1:1. Гол Сона Хын-Мина (видео). Лига чемпионов. Футбол
Тоттенхэм - Айнтрахт. 1:1. Гол Сона Хын-Мина (видео). Лига чемпионов. Футбол
Тоттенхэм - Айнтрахт. 2:1. Гол с пенальти Харри Кейна (видео). Лига чемпионов. Футбол
Тоттенхэм - Айнтрахт. 2:1. Гол с пенальти Харри Кейна (видео). Лига чемпионов. Футбол
Тоттенхэм - Айнтрахт. 3:1. Гол Сона Хын-Мина (видео). Лига чемпионов. Футбол
Тоттенхэм - Айнтрахт. 3:1. Гол Сона Хын-Мина (видео). Лига чемпионов. Футбол
Тоттенхэм - Айнтрахт. 3:2. Гол Фариде Алиду (видео). Лига чемпионов.Футбол
Тоттенхэм - Айнтрахт. 3:2. Гол Фариде Алиду (видео). Лига чемпионов.Футбол

 

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Тоттенхэм Айнтрахт Франкфурт Сон Хынмин
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