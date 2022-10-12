3 гола за 16 минут позволили «Тоттенхэму» победить «Айнтрахт»

В самой запутанной группе Лиги чемпионов «Тоттенхэм» принимал «Айнтрахт». Даити Камада открыл счет, но немцы радовались недолго и спустя 22 минуты уже уступали 1:3. Хын Мин Сон реализовал выход один на один. Вскоре он же заработал пенальти для Гарри Кейна, а вскоре и сам оформил дубль, завершив быструю комбинацию. На 60-й минуте невероятный кореец принес удаление для соперника. При этом в меньшинстве гости возродили интригу после подачи углового, но не более того - 2:3.

«Тоттенхэм» с 7 очками лидирует, его соперник (4) - последний.

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