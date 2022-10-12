3 гола за 16 минут позволили «Тоттенхэму» победить «Айнтрахт»

В самой запутанной группе Лиги чемпионов «Тоттенхэм» принимал «Айнтрахт». Даити Камада открыл счет, но немцы радовались недолго и спустя 22 минуты уже уступали 1:3. Хын Мин Сон реализовал выход один на один. Вскоре он же заработал пенальти для Гарри Кейна, а вскоре и сам оформил дубль, завершив быструю комбинацию. На 60-й минуте невероятный кореец принес удаление для соперника. При этом в меньшинстве гости возродили интригу после подачи углового, но не более того - 2:3.
«Тоттенхэм» с 7 очками лидирует, его соперник (4) - последний.
Протокол игры
|14'Камада Даити (0:1)
|(1:1) Сон Хын Мин20'
|(2:1) Кейн Гарри28'
|(3:1) Сон Хын Мин36'
|87'Алиду Фариде (3:2)
Льорис Уго•Ромеро Кристиан•Дайер Эрик 12'78' (Санчес Давинсон (78') •Ленгле Клеман•Эмерсон Жуниор•Сессеньон Райан• 84'Бентанкур Родриго 40'67' (Скипп Оливер (67') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль85' (Хиль Бриан (85') •Ришарлисон67' (Биссума Ив (67') •Сон Хын Мин86' (Лукас Моура (86') •Кейн Гарри
Трапп Кевин•Тута 57'• 60'Хасебе Макото 61'69' (Смолчич Хрвое (69') • 90'Н'Дика Эван•Якич Кристиян•Ленц Кристофер70' (Алиду Фариде (70') •Роде Себастьян69' (Эбимбе Эрик (69') •Соу Джибриль•Линдстрём Йеспер•Камада Даити78' (Гётце Марио (78') •Коло-Муани Рандаль69' (Борре Рафаэль (69')
Запасные: Граль Йенс•Рамай Диант•Аларио Лукас•Чендлер Тимоти
12 октября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Видео
Бан пользователя