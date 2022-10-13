Конте – о победе над «Айнтрахтом»: «Странный результат»

Главный тренер «Тоттенхэма» отметил слабую реализацию своей команды в матче Лиги чемпионов против франкфуртского «Айнтрахта».

Лондонцы вели со счётом 3:1 к 36-й минуте, отпраздновав три гола в течение 17 минут. Большую часть второго тайма «шпоры» отыграли в большинстве, но так и не забили, а в концовке встречи Гарри Кейн не реализовал пенальти. Итоговый результат – 3:2.

«Такой счёт, как мне кажется, выглядит странным, – комментирует исход Конте. – Мы могли забить гораздо больше голов. Это очень важная победа, но нам необходимо извлечь уроки из сегодняшней игры», – сказал итальянский специалист.