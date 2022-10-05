Конте доволен ничьей «Тоттенхэма» с «Айнтрахтом»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» имел шансы пополнить свой очковый багаж после неудачи в матче против лиссабонского «Спортинга», но лондонский клуб не сумел переиграть франкфуртский «Айнтрахт», выступающий с позиций аутсайдера в группе D.

- Я считаю, что матч был хорошим. Мы играли интенсивно, не позволяли сопернику развить вою игру, прессинговали соперника. В то же время мы не были достаточно острыми, беспощадными. Шансы забить были, но если вы не забиваете, то не выигрываете. В общем, скажу так, это хорошая ничья, - цитирует Антонио Конте BT Sport.