Перишич поделился ожиданиями от игры против франкфуртского «Айнтрахта»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Иван Перишич высказался о предстоящей встрече третьего тура Лиги чемпионов против франкфуртского «Айнтрахта».

«Конте любит работать и побеждать. Я тоже хочу побеждать и показать, что мы способны на многое. Я верю в своих товарищей по команде и в своего тренера», – заявил вице-чемпион мира, чьи слова цитирует пресс-служба УЕФА.

Хорватский футболист также отметил, что ему всегда приятно сыграть в Германии. Напомним, что Перишич выступал за дортмундскую «Боруссию», «Вольфсбург» и «Баварию».

Игра между «Айнтрахтом» и «Тоттенхэмом» пройдёт во Франкфурте 4 октября. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.

