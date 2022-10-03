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Лига чемпионов

Перишич поделился ожиданиями от игры против франкфуртского «Айнтрахта»

03 Октября 2022 • 23:52 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Тоттенхэм
1 2.40 X 3.70 2 2.55
Через 21 ч. 23 мин.

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Иван Перишич высказался о предстоящей встрече третьего тура Лиги чемпионов против франкфуртского «Айнтрахта».

«Конте любит работать и побеждать. Я тоже хочу побеждать и показать, что мы способны на многое. Я верю в своих товарищей по команде и в своего тренера», – заявил вице-чемпион мира, чьи слова цитирует пресс-служба УЕФА.

Хорватский футболист также отметил, что ему всегда приятно сыграть в Германии. Напомним, что Перишич выступал за дортмундскую «Боруссию», «Вольфсбург» и «Баварию».

Игра между «Айнтрахтом» и «Тоттенхэмом» пройдёт во Франкфурте 4 октября. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.
 

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Тоттенхэм Иван Перишич
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АЙНТРАХТ ФР ТОТТЕНХЭМ
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