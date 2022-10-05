Льорис сыграл 20-й сухой матч в Лиге чемпионов

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» имел шансы пополнить свой очковый багаж после неудачи в матче против лиссабонского «Спортинга», но лондонский клуб не сумел переиграть франкфуртский «Айнтрахт», выступающий с позиций аутсайдера в группе D.

Тем не менее, французский голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может вписать себе этот матч в актив - он в 20-й раз в своей карьере отстоял на ноль в матче Лиги чемпионов. По этому показателю Льорис уступает среди французских вратарей лишь Фабьену Бартезу, который отстоял насухо 21 матч в рамках самого престижного клубного турнира Европы.