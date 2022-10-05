В «Айнтрахте» довольны ничьей с «Тоттенхэмом»

Наставник франкфуртского «Айнтрахта» Оливер Гласнер прокомментировал ничейный результат поединка против лондонского «Тоттенхэма» (0:0) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Это был непростой матч. Результат считаю справедливым. До перерыва мы действовали очень медленно, плохо владели мячом. При такой игре очень тяжело создавать моменты у ворот соперника», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После трех туров «Айнтрахт» и «Тоттенхэм» набрали по четыре балла и делят второе-третье места в таблице. Лидером квартета является лиссабонский «Спортинг», в активе которого шесть очков.