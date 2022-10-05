Кейн: «Завязли в обороне соперника»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» имел шансы пополнить свой очковый багаж после неудачи в матче против лиссабонского «Спортинга», но лондонский клуб не сумел переиграть франкфуртский «Айнтрахт», выступающий с позиций аутсайдера в группе D. Прошедшую игру прокомментировал Гарри Кейн - нападающий лондонского клуба.

- Мы не смогли пробить последнюю часть обороны, вязли в последней трети поля. Тем не менее, хорошо, что получили очко, не пропустили голов, вся борьба за выход из группы еще впереди, - написал нападающий «Тоттенхэма» в социальных сетях.