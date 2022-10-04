«Айнтрахт» и «Тоттенхэм» скатали невесёлые нули

«Айнтрахт» и «Тоттенхэм» провели пока самый невыразительный матч третьего тура Лиги чемпионов. Немцы почти не били по воротам, но дважды попали в створ, а из семи попыток англичан точных вовсе не было.
Выделим разве что неточный удар Ивана Перишича, сэйв Уго Льориса после удара Ансгара Кнауффа и промах Йеспера Линдстрёма в выгодной ситуации - 0:0.
У команд по четыре очка, они делят второе место.
Протокол игры
Трапп Кевин•Тута•Хасебе Макото•Н'Дика Эван•Якич Кристиян•Кнауфф Ансгар•Роде Себастьян71' (Пеллегрини Лука (71') •Соу Джибриль•Линдстрём Йеспер87' (Эбимбе Эрик (87') •Камада Даити•Коло-Муани Рандаль57' (Борре Рафаэль (57')
Льорис Уго•Ромеро Кристиан•Дайер Эрик•Ленгле Клеман 74'78' (Хиль Бриан (78') •Эмерсон Жуниор•Перишич Иван72' (Сессеньон Райан (72') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль• 44'Бентанкур Родриго•Ришарлисон78' (Дэвис Бен (78') •Сон Хын Мин•Кейн Гарри 84'
04 октября. Стадион "Дойче банк Парк".
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