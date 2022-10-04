«Айнтрахт» и «Тоттенхэм» скатали невесёлые нули

«Айнтрахт» и «Тоттенхэм» провели пока самый невыразительный матч третьего тура Лиги чемпионов. Немцы почти не били по воротам, но дважды попали в створ, а из семи попыток англичан точных вовсе не было.

Выделим разве что неточный удар Ивана Перишича, сэйв Уго Льориса после удара Ансгара Кнауффа и промах Йеспера Линдстрёма в выгодной ситуации - 0:0.

У команд по четыре очка, они делят второе место.

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