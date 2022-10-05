В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» имел шансы пополнить свой очковый багаж после неудачи в матче против лиссабонского «Спортинга», но лондонский клуб не сумел переиграть франкфуртский «Айнтрахт», выступающий с позиций аутсайдера в группе D. Неудачу прокомментировал полузащитник лондонского клуба Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

- Не могу быть довольным. До штрафной площади соперника мы доходили хорошо, находили пространство, но так и не создали должного шанса из имевшихся возможностей. Конечно, мы разочарованы, но, с другой стороны, мы не проиграли, и это тоже хорошо, - цитирует Хёйбьерга BT Sport.