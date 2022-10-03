​Ройс не восстановится к матчу с «Севильей»

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс пропустит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи». Как сообщает немецкий Sky, Ройс не успеет восстановиться к этой игре.

При этом в стане «Боруссии» есть надежда на возвращение на футбольное поле опытного защитника Матса Хуммельса. Если всё пойдёт по плану, Хуммельс сыграет с «Севильей».

Напомним, что в последней игре чемпионата Германии капитаном «Боруссии» в отсутствие Марко Ройска и Матса Хуммельса был 19-летний Джуд Беллингем.

Матч Лиги чемпионов между «Севильей» и дортмундской «Боруссией» пройдёт в среду, 5 октября.