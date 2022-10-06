В «Боруссии» прокомментировали разгром «Севильи»

В поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссии» разгромила «Севилью» со счетом 4:1. После финального свистка главный тренер «шмелей» Эдин Терзич пообщался с журналистами на пресс-конференции.

«Я недоволен, что команда пропустила быстрый гол после перерыва. Однако это нисколько не выбило нас из колеи. Мы смогли отойти от этого и в дальнейшем удачно действовали у своих ворот. «Боруссия» не дала возможности сопернику развернуться на поле», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что после этого поражения с поста главного тренера «Севильи» был уволен Хулен Лопетеги.