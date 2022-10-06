Беллингем стал третьим в списке самых молодых капитанов в истории Лиги чемпионов

19-летний Джуд Беллингем вывел дортмундскую «Боруссию» на матч Лиги чемпионов в качестве капитана.

Встреча против испанской «Севильи» завершилась крупной победой немецкого коллектива – 4:1. Беллингем отметился забитым мячом и результативной передачей, а также занял третье место в рейтинге самых молодых капитанов в истории турнира (19 лет и 98 дней). В ещё более юном возрасте повязку примеряли только Рубен Невеш (18 лет и 221 день) и Маттайс де Лихт (19 лет и 51 день).

На счету Джуда Беллингема четыре забитых мяча и две голевые передачи в 12 матчах нынешней кампании. Примечательно, что в Лиге чемпионов полузащитник сборной Англии отличился голом в каждой из трёх игр.