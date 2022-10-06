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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» впервые за 20 лет проиграла четыре домашних матча кряду

06 Октября 2022 • 00:06 Комментировать
Севилья
1:4
Боруссия Д
окончен

Положение дел в «Севилье» всё больше начинает походить на полноценный кризис.

Андалусийцы потерпели крупное поражение в родных стенах от дортмундской «Боруссии» (1:4) в поединке группового этапа Лиги чемпионов. Таким образом, «Севилья» проиграла уже в четвёртом домашнем матче подряд – это произошло с командой впервые с 2002 года, отмечает Opta. Ради справедливости стоит отметить непростой календарь: во всех четырёх случаях коллектив Хулена Лопетеги был переигран очень серьёзными оппонентами – «Барселоной» (0:3), «Манчестер Сити» (0:4), «Атлетико» (0:2) и, наконец, «Боруссией».

На данный момент «Севилья» имеет в своём активе всего одно набранное очко в Лиге чемпионов, а в Ла Лига занимает 17-ю строчку с пятью баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья
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