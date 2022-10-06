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Лига чемпионов

Теллес рассказал, что поможет «Севилье» прервать чёрную полосу

06 Октября 2022 • 08:28 Комментировать
Севилья
1:4
Боруссия Д
окончен

Защитник испанской «Севильи» Алекс Теллес дал интервью после крупного домашнего поражения от дортмундской «Боруссии» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов. Андалусийцы были разбиты на своем поле со счетом 1:4.

«Команда переживает тяжелые времена. Мы не можем быть довольны таким исходом. Никому это не нравится, хотя все игроки много работают ради побед. Понимаем, какая на нас ответственность. Только сплоченная работа поможет нам выбраться из этой ситуации», - передает слова Алекса пресс-служба УЕФА.

После трех матчей «Севилья» с одним очком занимает третье место в группе, а «Боруссия» идет на второй позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Боруссия Дортмунд Алекс Теллес
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