Брандт сравнил Холанна и Модеста: «Совершенно разные форварды»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт рассказал об отличиях между бывшим и нынешним нападающим команды.

Эрлинг Холанн покинул ряды «шмелей» летом, перебравшись в «Манчестер Сити». Место норвежца в атаке занял Антони Модест, подписанный из «Кёльна».

«Эрлинг и Тони – нападающие совершенно разного типа. Очевидно, что Холанн оставил свой след в клубе, болельщики надолго запомнят его игру. Также очевидно, что после его ухода мы играем несколько иначе. Тони – совсем другой, но мне нравится играть с ними обоими. Глава Холанна в «Боруссии» подошла к концу, теперь настало время Модеста», – сказал Брандт в интервью перед матчем Лиги чемпионов против испанской «Севильи».