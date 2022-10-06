Лопетеги попрощался с «Севильей»

Испанский специалист Хулен Лопетеги, уволенный с поста главного тренера «Севильи» после поражения от дортмундской «Боруссии» (1:4) в Лиге чемпионов, попрощался с андалусийцами.

«Я испытываю смешанные чувства. Хочу поблагодарить клуб, город и болельщиков. Спасибо всем тем, кто трудится на благо «Севильи». У нас было много хороших моментов. Мне грустно покидать команду, которую очень сильно люблю», - передает слова наставника пресс-служба УЕФА.

Лопетеги занимал пост главного тренера «Севильи» с 2019 года. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы в сезоне-2019/2020.