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Лига чемпионов

Лопетеги попрощался с «Севильей»

06 Октября 2022 • 08:39 Комментировать
Севилья
1:4
Боруссия Д
окончен

Испанский специалист Хулен Лопетеги, уволенный с поста главного тренера «Севильи» после поражения от дортмундской «Боруссии» (1:4) в Лиге чемпионов, попрощался с андалусийцами.

«Я испытываю смешанные чувства. Хочу поблагодарить клуб, город и болельщиков. Спасибо всем тем, кто трудится на благо «Севильи». У нас было много хороших моментов. Мне грустно покидать команду, которую очень сильно люблю», - передает слова наставника пресс-служба УЕФА.

Лопетеги занимал пост главного тренера «Севильи» с 2019 года. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы в сезоне-2019/2020.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хулен Лопетеги
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