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Лига чемпионов

Аллегри: «Ювентус» должен побеждать «Мальмё»

14 Сентября 2021 • 08:44 Комментировать (1)
Мальмё
...
Ювентус
6.50 4.30 1.50
Через 11 ч. 52 мин.

Рулевой туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против шведского «Мальмё» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«В этом поединке нам нужна только победа. Это необходимо для того, чтобы заложить хороший фундамент на будущее. Конечно, в футболе нельзя загадывать наперед, но мы должны постараться сделать так, чтобы все пошло по нашему сценарию», - приводит слова специалиста Football-Italia.

«Ювентус» встретится с «Мальмё» сегодня, 14 сентября. Матч пройдет в Швеции и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мальмё Массимилиано Аллегри
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Комментарии (1)
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Don sangre
14 Сентября 2021 в 09:03
С такой корявой игрой вряд ли Юве дальше 1/8 пройдет.....
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