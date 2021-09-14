Аллегри: «Ювентус» должен побеждать «Мальмё»

Рулевой туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против шведского «Мальмё» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«В этом поединке нам нужна только победа. Это необходимо для того, чтобы заложить хороший фундамент на будущее. Конечно, в футболе нельзя загадывать наперед, но мы должны постараться сделать так, чтобы все пошло по нашему сценарию», - приводит слова специалиста Football-Italia.

«Ювентус» встретится с «Мальмё» сегодня, 14 сентября. Матч пройдет в Швеции и начнется в 22:00 по московскому времени.