«Ливерпуль», «ПСЖ» и «Манчестер Сити», - Данило назвал фаворитов Лиги чемпионов

Защитник «Ювентуса» Данило назвал команды, у которых, по его мнению, наивысшие шансы на победу в Лиге чемпионов в данном сезоне.

«Аллегри вошёл в историю туринского клуба, поскольку победы заложены в его ДНК,

Сейчас наша команда не входит в список основных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Но я склоняюсь к мнению, что тяжелый труд может помочь нам провести сезон в соревновательной манере.

Я думаю, «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Манчестер Сити» считаются фаворитами турнира. На бумаге всё выглядит так, что они на шаг впереди нас», - приводит слова Данило Football Italia.