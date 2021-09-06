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Лига чемпионов

«Ливерпуль», «ПСЖ» и «Манчестер Сити», - Данило назвал фаворитов Лиги чемпионов

06 Сентября 2021 • 22:42 Комментировать
Мальмё
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Ювентус
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14.09 22:00

Защитник «Ювентуса» Данило назвал команды, у которых, по его мнению, наивысшие шансы на победу в Лиге чемпионов в данном сезоне.

«Аллегри вошёл в историю туринского клуба, поскольку победы заложены в его ДНК,

Сейчас наша команда не входит в список основных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Но я склоняюсь к мнению, что тяжелый труд может помочь нам провести сезон в соревновательной манере.

Я думаю, «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Манчестер Сити» считаются фаворитами турнира. На бумаге всё выглядит так, что они на шаг впереди нас», - приводит слова Данило Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ювентус Манчестер Сити ПСЖ Данило
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