Локателли: «Было приятно услышать гимн Лиги чемпионов»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли прокомментировал успех туринцев в сражении с «Мальмё» в первом туре Лиги чемпионов, случившийся после проблемного старта команды в Серии А.

«Победа имеет для нас огромное значение. Нужно было показать успешный старт в групповом раунде Лиги чемпионов, поскольку в национальном чемпионате у нас всё идёт не слишком хорошо. Имеющийся итог прибавит нам уверенности.

Было приятно услышать гимн Лиги чемпионов. Мы ожидали услышать критику в свой адрес после неубедительного старта сезона. Мы – «Ювентус», и нам известно, как стать лучше», - приводит слова Локателли Transfermarketweb.