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Лига чемпионов

Локателли: «Было приятно услышать гимн Лиги чемпионов»

15 Сентября 2021 • 14:44 Комментировать
Мальмё
0:3
Ювентус
окончен

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли прокомментировал успех туринцев в сражении с «Мальмё» в первом туре Лиги чемпионов, случившийся после проблемного старта команды в Серии А.

«Победа имеет для нас огромное значение. Нужно было показать успешный старт в групповом раунде Лиги чемпионов, поскольку в национальном чемпионате у нас всё идёт не слишком хорошо. Имеющийся итог прибавит нам уверенности.

Было приятно услышать гимн Лиги чемпионов. Мы ожидали услышать критику в свой адрес после неубедительного старта сезона. Мы – «Ювентус», и нам известно, как стать лучше», - приводит слова Локателли Transfermarketweb.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мальмё Лига Чемпионов Мануэль Локателли
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