​Мората: «Мы не волновались»

«Ювентус» разгромил «Мальмё» в стартовом матче сезона в Лиге чемпионов (3:0). Это была первая победа туринцев в сезоне – ранее они набрали только один зачётный балл в трёх стартовых турах Серии А.

После победы в Швеции комментарий дал нападающий «старой синьоры» Альваро Мората, который во вторник забил один из голов.

«Было важно выиграть и начать Лигу чемпионов правильно. Мы показали хороший результат. Есть много положительных моментов, на которые мы можем опираться в дальнейшем.

Иногда в футболе такое бывает: некоторые инциденты могут влиять на результаты. Но мы не волновались. Я уже несколько раз сталкивался с такими ситуациями в «Ювентусе». Знаю, что временами это сложно, но все мы – клуб, игроки и болельщики – должны сохранять позитив и работать над тем, что нужно улучшить», - сказал Мората.