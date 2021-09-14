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Лига чемпионов

Миранчук помог «Аталанте» вырвать ничью, «Ювентус» победил в Швеции

14 Сентября 2021 • 23:55 Комментировать
Лилль
0:0
Вольфсбург
окончен

Во вторник 14 сентября мощно стартовал групповой раунд Лиги чемпионов. Россиянин Алексей Миранчук вышел только на замену в конце матча «Вильярреал» - «Аталанта» и спустя четыре минуты сделал результативный пас Робину Госенсу, который сравнял счет (2:2).

«Вольфсбург» провел заключительную треть выездного матча с «Лиллем» в меньшинстве, но выстоял под мощным давлением - 0:0.

«Ювентус» ожидаемо разобрался с «Мальмё», забив на выезде три безответных гола в ворота шведов. Точные удары Алекса Сандро, Пауло Дибалы и Альваро Мораты еще в первом тайме сняли все вопросы - 3:0.

Протокол игры  
Вильярреал 2:2 Аталанта
    6' Фройлер Ремо (0:1)
(1:1) Тригерос Мануэль 39'    
(2:1) Данджума Арно 73'    
    83' Госенс Робин (2:2)
Рульи Херонимо Фойт Хуан Альбиоль Рауль Торрес Пау II Педраса Альфонсо   88' (Марио Гаспар (   88') Парехо Даниэль Капу Этьен   55'   60' (Коклен Франсис (   60'   76'   84') Тригерос Мануэль   60' (Гомес Мойсес (   60') Морено Херард   65' Диа Булайе   61' (Данджума Арно (   61') Пино Йереми   72'   72' (Морено Альберто (   72')
Запасные: Манди Аисса Пенья Рубен Иборра Висенте Эступиньян Первис Асенхо Серхио Алькасер Пако
Муссо Хуан Толой Рафаэл Паломино Хосе Джимсити Берат   61' (Демирал Мерих (   61') Дзаппакоста Давиде Де Рон Мартен   24'   70' (Иличич Йосип (   70') Фройлер Ремо Госенс Робин Малиновский Руслан   71' (Пашалич Марио (   71') Пессина Маттео   79' (Миранчук Алексей (   79') Сапата Дуван   70' (Коопмейнерс Теун (   70')
Запасные: Спортьелло Марко Скальвини Джорджио Пикколи Роберто Меле Йоаким Ловато Маттео Пеццелла Джузеппе Росси Франческо
14 сентября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
Протокол игры  
Лилль 0:0 Вольфсбург
Грбич Иво Челик Зеки Фонте Жозе Ботман Свен Мандава Рейнилду Иконе Жонатан   63'   74' (Лихаджи Исаак (   74') Андре Бенжамин   31' Шека   83' (Онана Амаду (   83') Гомес Анхель   74' (Язиджи Юсуф (   74') Дэвид Джонатан Йилмаз Бурак
Запасные: Джало Тьягу Ниассе Шейх Гудмундссон Габриэль Лео Жардим Асконе Рокко
Кастельс Коэн Мбабу Кевин Лакруа Максанс   86' Брукс Джон   45'   63' Руссийон Жером   84' (Герардт Янник (   84') Гилавоги Жошуа   56' Арнольд Максимилиан Баку Ридле   61' (Лукебакио Доди (   61') Филипп Максимилиан   66' (Борнаув Себастьян (   66') Штеффен Ренато   61' (Вальдшмидт Лука (   61'   65') Вегхорст Ваут   66' (Нмеча Лукас (   66'   70')
Запасные: Гинчек Даниэль Вранкс Астер Перван Павао Нмеча Феликс Клингер Никлас Ван де Вен Микки
14 сентября. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).
Протокол игры  
Мальмё 0:3 Ювентус
    23' Алекс Сандро (0:1)
    45' Мората Альваро (0:3)
    45' Дибала Пауло (0:2)
Диавара Исмаэль Бергет Йо Инге Ахмедходжич Анел Нильсен Лассе   43' Брорссон Франц   39' Рикс Сёрен   76' (Ольссон Мартин (   76') Инносент Бонке   75' (Нанаси Себастьян (   75') Кристиансен Андерс Ракип Эрдаль   59' (Налич Ади (   59') Бирманчевич Велько   59' (Malik Abubakari (   59') Колак Антонио-Мирко
Запасные: Гваргис Питер Эльборг Мелкер Беихмо Феликс Эйле Ноа Ларссон Эрик Далин Юхан Бьорквист Маркус
Щесны Войцех Данило Луис Де Лихт Маттайс   58'   87' (Ругани Даниэле (   87') Бонуччи Леонардо Алекс Сандро Куадрадо Хуан   82' (Кулушевски Деян (   82') Локателли Мануэль Бентанкур Родриго   68' (Кин Мойзе (   68') Рабио Адриен Дибала Пауло   82' (Ремзи Аарон (   82') Мората Альваро   68' (Маккенни Уэстон (   68')
Запасные: Пинсольо Карло Де Шильо Маттиа Перин Маттиа Кьеллини Джорджо
14 сентября. Стадион "Eleda Stadion".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вольфсбург Аталанта Лилль Вильярреал Мальмё Алексей Миранчук
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окончен Янг Бойз 2:1 Манчестер Юнайтед
окончен Севилья 1:1 Ред Булл Зальцбург
окончен Лилль 0:0 Вольфсбург
окончен Вильярреал 2:2 Аталанта
окончен Мальмё 0:3 Ювентус
окончен Динамо Киев 0:0 Бенфика
окончен Челси 1:0 Зенит
окончен Барселона 0:3 Бавария
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