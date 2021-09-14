Миранчук помог «Аталанте» вырвать ничью, «Ювентус» победил в Швеции

Во вторник 14 сентября мощно стартовал групповой раунд Лиги чемпионов. Россиянин Алексей Миранчук вышел только на замену в конце матча «Вильярреал» - «Аталанта» и спустя четыре минуты сделал результативный пас Робину Госенсу, который сравнял счет (2:2).
«Вольфсбург» провел заключительную треть выездного матча с «Лиллем» в меньшинстве, но выстоял под мощным давлением - 0:0.
«Ювентус» ожидаемо разобрался с «Мальмё», забив на выезде три безответных гола в ворота шведов. Точные удары Алекса Сандро, Пауло Дибалы и Альваро Мораты еще в первом тайме сняли все вопросы - 3:0.
Протокол игры
|Вильярреал
|2:2
|Аталанта
|6' Фройлер Ремо (0:1)
|(1:1) Тригерос Мануэль 39'
|(2:1) Данджума Арно 73'
|83' Госенс Робин (2:2)
Рульи Херонимо • Фойт Хуан • Альбиоль Рауль • Торрес Пау II • Педраса Альфонсо 88' ( Марио Гаспар ( 88') • Парехо Даниэль • Капу Этьен 55' 60' ( Коклен Франсис ( 60' 76' ) • 84'Тригерос Мануэль 60' ( Гомес Мойсес ( 60') • Морено Херард • 65'Диа Булайе 61' ( Данджума Арно ( 61') • Пино Йереми 72' 72' ( Морено Альберто ( 72')
Запасные: Манди Аисса • Пенья Рубен • Иборра Висенте • Эступиньян Первис • Асенхо Серхио • Алькасер Пако
Муссо Хуан • Толой Рафаэл • Паломино Хосе • Джимсити Берат 61' ( Демирал Мерих ( 61') • Дзаппакоста Давиде • Де Рон Мартен 24' 70' ( Иличич Йосип ( 70') • Фройлер Ремо • Госенс Робин • Малиновский Руслан 71' ( Пашалич Марио ( 71') • Пессина Маттео 79' ( Миранчук Алексей ( 79') • Сапата Дуван 70' ( Коопмейнерс Теун ( 70')
Запасные: Спортьелло Марко • Скальвини Джорджио • Пикколи Роберто • Меле Йоаким • Ловато Маттео • Пеццелла Джузеппе • Росси Франческо
14 сентября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
Протокол игры
|Лилль
|0:0
|Вольфсбург
Грбич Иво • Челик Зеки • Фонте Жозе • Ботман Свен • Мандава Рейнилду • Иконе Жонатан 63' 74' ( Лихаджи Исаак ( 74') • Андре Бенжамин • 31'Шека 83' ( Онана Амаду ( 83') • Гомес Анхель 74' ( Язиджи Юсуф ( 74') • Дэвид Джонатан • Йилмаз Бурак
Запасные: Джало Тьягу • Ниассе Шейх • Гудмундссон Габриэль • Лео Жардим • Асконе Рокко
Кастельс Коэн • Мбабу Кевин • Лакруа Максанс • 86'Брукс Джон 45' • 63'Руссийон Жером 84' ( Герардт Янник ( 84') • Гилавоги Жошуа • 56'Арнольд Максимилиан • Баку Ридле 61' ( Лукебакио Доди ( 61') • Филипп Максимилиан 66' ( Борнаув Себастьян ( 66') • Штеффен Ренато 61' ( Вальдшмидт Лука ( 61' ) • 65'Вегхорст Ваут 66' ( Нмеча Лукас ( 66' ) 70'
Запасные: Гинчек Даниэль • Вранкс Астер • Перван Павао • Нмеча Феликс • Клингер Никлас • Ван де Вен Микки
14 сентября. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).
Протокол игры
|23' Алекс Сандро (0:1)
|45' Мората Альваро (0:3)
|45' Дибала Пауло (0:2)
Диавара Исмаэль • Бергет Йо Инге • Ахмедходжич Анел • Нильсен Лассе • 43'Брорссон Франц • 39'Рикс Сёрен 76' ( Ольссон Мартин ( 76') • Инносент Бонке 75' ( Нанаси Себастьян ( 75') • Кристиансен Андерс • Ракип Эрдаль 59' ( Налич Ади ( 59') • Бирманчевич Велько 59' ( Malik Abubakari ( 59') • Колак Антонио-Мирко
Запасные: Гваргис Питер • Эльборг Мелкер • Беихмо Феликс • Эйле Ноа • Ларссон Эрик • Далин Юхан • Бьорквист Маркус
Щесны Войцех • Данило Луис • Де Лихт Маттайс 58' 87' ( Ругани Даниэле ( 87') • Бонуччи Леонардо • Алекс Сандро • Куадрадо Хуан 82' ( Кулушевски Деян ( 82') • Локателли Мануэль • Бентанкур Родриго 68' ( Кин Мойзе ( 68') • Рабио Адриен • Дибала Пауло 82' ( Ремзи Аарон ( 82') • Мората Альваро 68' ( Маккенни Уэстон ( 68')
Запасные: Пинсольо Карло • Де Шильо Маттиа • Перин Маттиа • Кьеллини Джорджо
14 сентября. Стадион "Eleda Stadion".