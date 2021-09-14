Миранчук помог «Аталанте» вырвать ничью, «Ювентус» победил в Швеции

Во вторник 14 сентября мощно стартовал групповой раунд Лиги чемпионов. Россиянин Алексей Миранчук вышел только на замену в конце матча «Вильярреал» - «Аталанта» и спустя четыре минуты сделал результативный пас Робину Госенсу, который сравнял счет (2:2).

«Вольфсбург» провел заключительную треть выездного матча с «Лиллем» в меньшинстве, но выстоял под мощным давлением - 0:0.

«Ювентус» ожидаемо разобрался с «Мальмё», забив на выезде три безответных гола в ворота шведов. Точные удары Алекса Сандро, Пауло Дибалы и Альваро Мораты еще в первом тайме сняли все вопросы - 3:0.