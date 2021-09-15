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Лига чемпионов

​Аллегри прокомментировал первую победу «Ювентуса» в сезоне

15 Сентября 2021 • 10:21 Комментировать
Мальмё
0:3
Ювентус
окончен

После набора только одного очка в трёх турах Серии А «Ювентус» разгромил «Мальмё» (3:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. После игры комментарий дал главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

«В Лиге чемпионов всегда ощущается напряжение, особенно когда играешь на выезде. Давление на нас было большим из-за трёх не лучших игр в Серии А, но сегодня ребята сыграли хорошо на техническом уровне.

Результаты влияют на то, как оценивают вашу работу, но мы должны сохранять баланс как при поражениях, так и, прежде всего, при победах.

«Ювентус» не попустил впервые с начала марта? Это тоже знак. В перерыве я сказал, что нам нужно не пропустить, поскольку это поможет снять некоторую тревогу. Войцех Щесны сегодня хорошо выступил.

Психологический аспект занимает 90% в спорте, потому что индивидуальные ошибки, которые мы допускали в прошлых матчах, заставляют вас смотреть на вещи негативно», - сказал Аллегри Sport Mediaset.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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