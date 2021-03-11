Салах: «Хотел забить больше голов, но доволен даже тем, что вообще забил»

Египетский форвард Мохамед Салах, выступающий за «Ливерпуль», прокомментировал победу над «РБ Лейпцигом» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

«Очень важный результат после серии провальных матчей в чемпионате Англии. «Ливерпуль» сейчас не в лучшей форме, но мы готовы бороться в Лиге чемпионов.

Я хотел забить больше голов, однако доволен даже тем, что вообще забил, а команда победила. Это самое главное», - приводит слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Ливерпуль» дважды обыграл «РБ Лейпциг» (2:0, 2:0) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.