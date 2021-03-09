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Анхелиньо: «На «Ливерпуль» сейчас большее давление, чем на «РБ Лейпциг»

09 Марта 2021, 08:26,

Защитник «РБ Лейпцига» Анхелиньо пообщался с представителями СМИ в преддверии ответной встречи с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче немецкий клуб потерпел фиаско со счетом 0:2.

«Команда подходит к игре с позитивным настроением. Если получится избежать ненужных ошибок и реализовать свои моменты, то мы способны изменить ситуацию. У «РБ Лейпцига» есть для этого 90 минут. На соперника сейчас намного большее давление, чем на нас», - приводит слова игрока портал Goal.

Ответная встреча между «Ливерпулем» и «РБ Лейпцигом» пройдет в среду, десятого марта, на нейтральном поле.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, РБ Лейпциг, Анхелиньо
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