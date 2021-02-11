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​Ответный матч «Ливерпуля» и «РБ Лейпцига» может тоже пройти на нейтральном поле

11 Февраля 2021, 15:31,

Из-за установленных в Германии ограничений на въезд из Англии первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпцигом» и «Ливерпулем» пройдёт в Будапеште. Ответная игра между командами десятого марта тоже может пройти на нейтральном поле в другой стране, пишет на своих страницах The Times.

Дело в том, что «РБ Лейпциг» уже был уведомлен о том, что если команда отправится на матч в Англию, то будет вынуждена сесть на карантин по возвращению.

Если взять программу первых игр 1/8 финала Лиги чемпионов, то на нейтральные поля уже были перенесены три поединка.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, РБ Лейпциг
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