Клопп прокомментировал победу над «РБ Лейпцигом»

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11 Марта 2021, 09:11,
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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от ответного поединка против «РБ Лейпцига» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдского гранда.
«Мы очень хорошо подготовились к этой игре. Команда переключились с неудачного выступления в Премьер-лиге на что-то другое. Парни довольны результатом, но для его достижения пришлось хорошенько попотеть. В матче с «РБ Лейпцигом» мы хорошо сыграли в защите. Кроме того, в атаке «Ливерпуль» создал много моментов, большую часть из которых не реализовал», - передает слова немецкого тренера пресс-служба УЕФА.
«Ливерпуль» дважды одолел немецкий клуб (2:0, 2:0) и шагнул в 1/4 финала турнира.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, РБ Лейпциг
Хорошая игра. Ливерпуль прямо расцветает в этом турнире. Видно, что скорости не вывозят в АПЛ, но в ЛЧ ещё жить могут! Но на чемпионат тоже не следует забивать, надо же будет квалифицироваться в ЛЧ на следующий сезон.