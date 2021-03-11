Клопп прокомментировал победу над «РБ Лейпцигом»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от ответного поединка против «РБ Лейпцига» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдского гранда.

«Мы очень хорошо подготовились к этой игре. Команда переключились с неудачного выступления в Премьер-лиге на что-то другое. Парни довольны результатом, но для его достижения пришлось хорошенько попотеть. В матче с «РБ Лейпцигом» мы хорошо сыграли в защите. Кроме того, в атаке «Ливерпуль» создал много моментов, большую часть из которых не реализовал», - передает слова немецкого тренера пресс-служба УЕФА.

«Ливерпуль» дважды одолел немецкий клуб (2:0, 2:0) и шагнул в 1/4 финала турнира.