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УЕФА назвал место проведения ответного матча «Ливерпуля» и «РБ Лейпцига»

04 Марта 2021, 13:52,

УЕФА определился с местом поведения ответного поединка между «Ливерпулем» и «РБ Лейпцигом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Пресс-служба организации сообщила, что встреча английского и немецкого клубов пройдет в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена».

Стоит отметить, что на этой же арене состоялся первый поединок команд, который завершился со счетом 2:0 в пользу английского гранда. В том матче голы забивали Мохамед Салах и Садио Мане.

Поединок «Ливерпуль» - «РБ Лейпциг» пройдет в среду, десятого марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, РБ Лейпциг
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