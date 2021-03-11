Нагельсманн назвал причины вылета «РБ Лейпцига» из Лиги чемпионов

Наставник «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

«Мы не самым лучшим образом провели оба поединка против «Ливерпуля». Нам часто не хватало завершающего удара. Не исключаю, что команда могла перегореть.

Думаю, мои футболисты не показали свою лучшую игру, поэтому и проиграли. Теперь нужно двигаться дальше. Впереди у нас важные матчи в Бундеслиге и Кубке Германии», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

«РБ Лейпциг» вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив «Ливерпулю» с общим счетом 0:4 (0:2, 0:2).