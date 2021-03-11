Нагельсманн назвал причины вылета «РБ Лейпцига» из Лиги чемпионов

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11 Марта 2021, 10:36,
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Наставник «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
«Мы не самым лучшим образом провели оба поединка против «Ливерпуля». Нам часто не хватало завершающего удара. Не исключаю, что команда могла перегореть.
Думаю, мои футболисты не показали свою лучшую игру, поэтому и проиграли. Теперь нужно двигаться дальше. Впереди у нас важные матчи в Бундеслиге и Кубке Германии», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.
«РБ Лейпциг» вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив «Ливерпулю» с общим счетом 0:4 (0:2, 0:2).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: РБ Лейпциг, Юлиан Нагельсманн
Разочарован я в Лейпциге ,они могут намного больше ,а с Ливером никто не хотел выкладываться на полную ,странно ,что они не забили ни одного гола хотя моменты для этого были .