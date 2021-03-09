Нагельсманн: «Мы должны избежать тех ошибок, которые допустили в первом матче»

Главный тренер немецкого «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Мои игроки знают, что в футболе происходило много невероятных вещей. Такую разницу можно отыграть, мы уже много раз доказывали это.

Конечно, это будет непростая задача, футболисты тоже понимают такие вещи. Мы должны избежать тех ошибок, которые допустили в первом матче.

В прошлом сезоне мы провели несколько отличных игр в Лиге чемпионов и приобрели некоторую уверенность в себе», - цитирует Нагельсманна пресс-служба УЕФА.

Первый матч завершился победой «Ливерпуля» со счётом 2:0.