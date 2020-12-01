Ван де Бек: «Мы хотим выйти из группы, сделаем всё возможное, чтобы победить «ПСЖ»

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01 Декабря 2020, 18:39,
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек пообщался с прессой перед матчем против «ПСЖ» в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Завтра вечером нам предстоит сыграть с одной из сильнейших европейских команд. Мы понимаем, что перед нами стоит сложная задача, но в то же время мы знаем, что поставлено на карту. «Манчестер Юнайтед» хочет далеко продвинуться в Лиге чемпионов, но в первую очередь мы должны выйти из группы. Мы должны помнить об этом и сделать всё возможное, чтобы выиграть», - цитирует ван де Бека пресс-служба УЕФА.
Матч между «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» состоится завтра, 2 ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Донни ван де Бек