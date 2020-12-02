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Тухель: «Матч на «Олд Траффорд» будет сродни финалу»

02 Декабря 2020, 10:35,

Global Look Press

Наставник «ПСЖ» Томас Тухель пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

«Игра на «Олд Траффорд» будет сродни финалу. «ПСЖ» намерен показать свой лучший футбол и добиться положительного результата. Мы способны одержать победу, но это будет очень непросто», - приводит слова немецкого тренера официальный сайт УЕФА.

Матч состоится сегодня, второго декабря, начало - 23:00 по московскому времени.

После четырех туров «красные дьяволы» набрали девять очков и лидируют в группе Н. Парижане с шестью баллами располагаются на второй строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Томас Тухель
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