Тухель: «Матч на «Олд Траффорд» будет сродни финалу»

Наставник «ПСЖ» Томас Тухель пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

«Игра на «Олд Траффорд» будет сродни финалу. «ПСЖ» намерен показать свой лучший футбол и добиться положительного результата. Мы способны одержать победу, но это будет очень непросто», - приводит слова немецкого тренера официальный сайт УЕФА.

Матч состоится сегодня, второго декабря, начало - 23:00 по московскому времени.

После четырех туров «красные дьяволы» набрали девять очков и лидируют в группе Н. Парижане с шестью баллами располагаются на второй строчке.