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Эррера: «Возможно, всё было бы иначе, забей «Манчестер Юнайтед» в самом начале второго тайма»

03 Декабря 2020, 21:46,

Global Look Press

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы здорово начали матч и сильно провели первые 25 минут. Мы могли бы забить больше голов, но в один момент немного потеряли контроль, они смогли воспользоваться этим.

Мы должны быть честными, у них были отличные шансы во втором тайме. Возможно, всё было бы иначе, если бы «Манчестер Юнайтед» забил, но у нас есть игроки, которые могут решить исход матча.

Я горжусь своей командой. В последнем туре нам предстоит сыграть с клубом из Стамбула, хотим победить и занять первое место», - цитирует Эрреру пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Андер Эррера
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