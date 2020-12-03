Эррера: «Возможно, всё было бы иначе, забей «Манчестер Юнайтед» в самом начале второго тайма»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы здорово начали матч и сильно провели первые 25 минут. Мы могли бы забить больше голов, но в один момент немного потеряли контроль, они смогли воспользоваться этим.

Мы должны быть честными, у них были отличные шансы во втором тайме. Возможно, всё было бы иначе, если бы «Манчестер Юнайтед» забил, но у нас есть игроки, которые могут решить исход матча.

Я горжусь своей командой. В последнем туре нам предстоит сыграть с клубом из Стамбула, хотим победить и занять первое место», - цитирует Эрреру пресс-служба УЕФА.