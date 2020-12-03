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«Манчестер Юнайтед» давил «ПСЖ», но проиграл, максимально запутав ситуацию в группе

03 Декабря 2020, 00:52,

Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» дома принимал французский «ПСЖ» в центральной игре среды на полях Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ
    6' Неймар (0:1)
(1:1) Рэшфорд Маркус 32'    
    69' Маркиньос Маркос (1:2)
    90' (1:3)
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон   90' (Игало Одион (   90') Линделоф Виктор Магуайр Гарри Теллес Алекс Мактоминай Скотт Фред Сантос   23'   70' Рэшфорд Маркус   74' (Погба Поль (   74') Фернандеш Бруну Марсьяль Антони   79' (Гринвуд Мэйсон (   79') Кавани Эдинсон   79' (Ван де Бек Донни (   79')
Запасные: Мата Хуан Уильямс Брендон Байи Эрик Фосу-Менса Тимоти Джеймс Дэниэл Матич Неманья Лингард Джесси Хендерсон Дин
Навас Кейлор Флоренци Алессандро   79' (Керер Тило (   79') Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел Диалло Абду   90' (Гуэйе Идрисса (   90') Паредес Леандро   38'   65' (Баккер Митчел (   65') Данилу Перейра Верратти Марко   59'   79' (Рафинья Алькантара (   79') Мбаппе Килиан Кин Мойзе   65' (Эррера Андер (   65') Неймар
Запасные: Рико Серхио Пембеле Тимоте Фадига Бандиугу Ди Мария Анхель Летелье Александр Дагба Колин Кюрзава Левен
02 декабря. Стадион "Олд Траффорд".

 

«Матадор» против «ПСЖ». Какое красивое воссоединение. Календарь как знал и подгадал со временем матча. Как раз на прошлых выходных Эдинсон Кавани выдал первый перформанс за «красных дьяволов». После первого тайма «МЮ» летел 0:2 в Саутгемптоне, но выход «матадора» поменял просто всё. Эдинсон Кавани снабдил голевой передачей Бруну Фернандеша, а затем оформил дубль, принеся «МЮ» сверхволевую победу.

И вот на этой волне уругвайского воодушевления команда Сульшера принимает «ПСЖ», как раз-таки расставшийся с Кавани. Красивый сценарий. Тем более, что вопросов в группе очень много. Пока «Манчестер Юнайтед» на три балла опережает «ПСЖ» и «Лейпциг», но оба матча против слабого звена группы («Истанбул») израсходованы, остались только битвы с прямыми конкурентами. Первая из которых стала центральной в эту лигочемпионскую среду.

Embed from Getty Images

Начался матч не с подвигов «матадора», забила его бывшая команда, а гол создали партнёры – Мбаппе и Неймар. Килиан сильно пробил с линии штрафной площади, Де Хеа удар отразил, но мяч прилетел к Неймару, который с острого угла расстрелял дальний угол. Испанский кипер прикрывал ближний, а защитники просто смотрели. «ПСЖ» на кураже продолжил атаковать и снова пришлось вступать в игру Де Хеа. Давид потащил мощнейший удар Флоренци.

«Манчестер Юнайтед» долго включался в игру. Помогла потасовка, которую спровоцировал Паредес. Фред аргентинца толкнул, получив жёлтую карточку, а хозяева забегали активнее. И через десять минут счёт сравняли. Маркус Рэшфорд на линии штрафной площади получил пас от Уан-Биссаки и мощно пробил. Диалло подставил ногу, мяч изменил траекторию, нейтрализовав Кейлора Наваса – 1:1.

Embed from Getty Images

Второй тайм «дьяволы» начали шикарной атакой. Кавани с Рэшфордом на правом фланге разобрали оборону «ПСЖ», Маркус прострел на Марсьяля, однако Антони умудрился с восьми метров пробить выше ворот. На исходе часа игры прошла классная передача на ход Кавани, Эдинсон вырвался на оперативный простор и перекидывал Кейлора Наваса, но за «ПСЖ» сыграла перекладина. Не случился гол, который взбудоражил бы сценарий матча. Набежавшие Бруну Фернандеш и Антони Марсьяль тоже ничего придумать не смогли.

Загубил свои моменты «МЮ» и пошёл в разнос. Первый раз Маркиньос простил, пробив после навеса Флоренци в перекладину. Но со второй попытки капитан «ПСЖ» забил, словно хоккеист, сыграв на «пятачке» после подачи от угла поля. А через минуту Фред оголтело пошёл на Эрреру и сделал ситуацию аховой, заработав вторую жёлтую карточку. Вдесятером «МЮ» заиграл даже лучше, но отыграться не сумел. А в компенсированное время Неймар, Мбаппе и Рафинья раскрутили шикарную комбинацию, которую точным ударом завершил бразилец - 1:3. Реванш «ПСЖ» (по разнице даже лучше) невероятно запутал ситуацию в группе. К последнему туру «МЮ», парижане и «Лейпциг» набрали по 9 очков.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Манчестер Юнайтед, ПСЖ
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Комментарии (11)
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0
CELTIC FROST
03 Декабря 2020, 01:05

Увы... Ничего нового, как я и говорил - на кураже могут обыграть любого соперника,а если не пойдет - то и проиграть. Олд Траффорд так часто становится слишком гостеприимным для приезжих команд. И, как вишенка на тортике, еще и третий пропустили, тем самым, фактически отдав ПСЖ первое место в группе. "Молодцом", что уж тут сказать... Теперь высоки шансы на попадание в ЛЕ. Группа смерти., понятно. Но надо же было уступить Башакшехиру. Остается только верить в команду, несмотря на ее нестабильность. И надеяться, что с Лейпцигом у этих мажористых атакунов будет удачный день

0
Element-22
03 Декабря 2020, 01:08

Да брось! Играли круто. Рвали это недоразумение на британский флаг по игре. Но до тех пор, пока Сульшер - по непонятным мне причинам - будет пихать в состав двух своих любимых французиков, такие казусы раз через раз и будут вырисовываться. 2-1 или 3-1 на 60-65 минуте и можно не ехать в Лейпциг.

0
CELTIC FROST
03 Декабря 2020, 01:14

Так обидно ж, блин, давно уже и сводится все к тому, используют ли свои 100%-ные моменты эти товарищи-нападающие, или про... как в матче с Севильей. Нет у них ни стабильности, ни желания бороться через не могу. Нужны трудяги-мастера, в не эти вечно перспективные гламурные "звезды"-нытики. Все старания команды портят. Теперь либо ЛЕ, либо второе место.

0
Element-22
03 Декабря 2020, 01:04

Ещё в перерыве писал: убогий клуб, убогий движ - Сен-Жермен Париж! Я никогда не испытывал настолько сильной ненависти к каком-либо клубу. Даже к той Барселоне. Здесь как будто всю плесень, всю гниль по углам собрали и в одно место вымели. Их просто не за что уважать. Я надеюсь, как можно быстрее этот клуб сдохнет и сотрётся с футбольной карты. Пускай перед этим только убогого нытика к себе заберут.

0
CELTIC FROST
03 Декабря 2020, 01:08

Жестко ты о них. Но одно точно - французов пора обратно во Францию возвращать. Лучше сразу обоих упаковать. Пусть там пользу приносят, хорош. Игроки настроения и расхлябанности.

1
Element-22
03 Декабря 2020, 01:09

Паредес, Неймар, Ди Мария, Икарди - слишком большое сосредоточение гнили на один футбольный клуб.

0
Ярик
03 Декабря 2020, 01:00
Просто взяли и подарили свою победу. Игра шла, был контроль и моменты. Спасибо Марсиалю за реализацию. Вина тренерского штаба тоже есть. Зачем было держать в такой плотной игре Фреда на жёлтой карточке вплоть до 70 минуты? Думали прокатит, ан нет. Выход Погба ничего не дал игре. Он инородный предмет в этой команде. В итоге все свое преимущество на дистанции расстреляли и теперь все решится в последнем матче.
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1
Element-22
03 Декабря 2020, 00:59

Должны были убивать всю интригу во втором тайме, но девятый номер у нас, к сожалению, наверное, самый убогий в мире. Там вот Жиру покер кладёт, а у нас мерзкое создание в упор в пустые ворота не попадает... и как тут не вспомнить ещё и турков?... Лейпциг костьми ляжет. Будет рубка.

0
CELTIC FROST
03 Декабря 2020, 00:59

Жесть. этот 9-й номер давно уже заслуживает путевки... в ПСЖ

0
ингерман
03 Декабря 2020, 00:56

ай.. какой-такой павлын-мавлын
пэсэжэ - манюня - тры-адын!.. )))

1
CELTIC FROST
03 Декабря 2020, 00:59

ну куда уж тут до зенытикофф) едва величайшее достижение Спартака в ЛЧ не повторили. С очком тебя, старче.

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