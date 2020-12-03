«Манчестер Юнайтед» давил «ПСЖ», но проиграл, максимально запутав ситуацию в группе

«Манчестер Юнайтед» дома принимал французский «ПСЖ» в центральной игре среды на полях Лиги чемпионов.

«Матадор» против «ПСЖ». Какое красивое воссоединение. Календарь как знал и подгадал со временем матча. Как раз на прошлых выходных Эдинсон Кавани выдал первый перформанс за «красных дьяволов». После первого тайма «МЮ» летел 0:2 в Саутгемптоне, но выход «матадора» поменял просто всё. Эдинсон Кавани снабдил голевой передачей Бруну Фернандеша, а затем оформил дубль, принеся «МЮ» сверхволевую победу.

И вот на этой волне уругвайского воодушевления команда Сульшера принимает «ПСЖ», как раз-таки расставшийся с Кавани. Красивый сценарий. Тем более, что вопросов в группе очень много. Пока «Манчестер Юнайтед» на три балла опережает «ПСЖ» и «Лейпциг», но оба матча против слабого звена группы («Истанбул») израсходованы, остались только битвы с прямыми конкурентами. Первая из которых стала центральной в эту лигочемпионскую среду.

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Начался матч не с подвигов «матадора», забила его бывшая команда, а гол создали партнёры – Мбаппе и Неймар. Килиан сильно пробил с линии штрафной площади, Де Хеа удар отразил, но мяч прилетел к Неймару, который с острого угла расстрелял дальний угол. Испанский кипер прикрывал ближний, а защитники просто смотрели. «ПСЖ» на кураже продолжил атаковать и снова пришлось вступать в игру Де Хеа. Давид потащил мощнейший удар Флоренци.

«Манчестер Юнайтед» долго включался в игру. Помогла потасовка, которую спровоцировал Паредес. Фред аргентинца толкнул, получив жёлтую карточку, а хозяева забегали активнее. И через десять минут счёт сравняли. Маркус Рэшфорд на линии штрафной площади получил пас от Уан-Биссаки и мощно пробил. Диалло подставил ногу, мяч изменил траекторию, нейтрализовав Кейлора Наваса – 1:1.

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Второй тайм «дьяволы» начали шикарной атакой. Кавани с Рэшфордом на правом фланге разобрали оборону «ПСЖ», Маркус прострел на Марсьяля, однако Антони умудрился с восьми метров пробить выше ворот. На исходе часа игры прошла классная передача на ход Кавани, Эдинсон вырвался на оперативный простор и перекидывал Кейлора Наваса, но за «ПСЖ» сыграла перекладина. Не случился гол, который взбудоражил бы сценарий матча. Набежавшие Бруну Фернандеш и Антони Марсьяль тоже ничего придумать не смогли.

Загубил свои моменты «МЮ» и пошёл в разнос. Первый раз Маркиньос простил, пробив после навеса Флоренци в перекладину. Но со второй попытки капитан «ПСЖ» забил, словно хоккеист, сыграв на «пятачке» после подачи от угла поля. А через минуту Фред оголтело пошёл на Эрреру и сделал ситуацию аховой, заработав вторую жёлтую карточку. Вдесятером «МЮ» заиграл даже лучше, но отыграться не сумел. А в компенсированное время Неймар, Мбаппе и Рафинья раскрутили шикарную комбинацию, которую точным ударом завершил бразилец - 1:3. Реванш «ПСЖ» (по разнице даже лучше) невероятно запутал ситуацию в группе. К последнему туру «МЮ», парижане и «Лейпциг» набрали по 9 очков.