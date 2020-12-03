Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» хочет продолжать выступать в Лиге чемпионов»

03 Декабря 2020, 10:58,

Global Look Press

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер пообщался с журналистами после поражения от французского «ПСЖ» (1:3) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Все зависит от нас самих. Если мы сможем добиться хорошего результата в Лейпциге, пройдем в следующую стадию Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» хочет продолжать выступать в этом турнире, поэтому обязан хорошо провести следующий матч», - приводит слова норвежского специалиста пресс-служба УЕФА.

После пяти туров «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» набрали по девять очков. Судьба путевок в плей-офф решится в заключительном туре.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
Порадовались за «Краснодар», продолжаем позор: «Зенит» мощно получил в Брюгге и забронировал последнее место
Порадовались за «Краснодар», продолжаем позор: «Зенит» мощно получил в Брюгге и забронировал последнее место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола