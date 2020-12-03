Сульшер: «Манчестер Юнайтед» хочет продолжать выступать в Лиге чемпионов»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер пообщался с журналистами после поражения от французского «ПСЖ» (1:3) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Все зависит от нас самих. Если мы сможем добиться хорошего результата в Лейпциге, пройдем в следующую стадию Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» хочет продолжать выступать в этом турнире, поэтому обязан хорошо провести следующий матч», - приводит слова норвежского специалиста пресс-служба УЕФА.

После пяти туров «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» набрали по девять очков. Судьба путевок в плей-офф решится в заключительном туре.