Неймар: «Я перешёл в «ПСЖ» не для того, чтобы играть в Лиге Европы»

Один из лидеров французского «ПСЖ» Неймар кратко прокомментировал гостевую победу над «Манчестер Юнайтед» в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Парижский гранд выиграл на «Олд Траффорд» со счетом 3:1. Бразилец оформил дубль в этом матче.

«Я перешел в «ПСЖ» не для того, чтобы играть в Лиге Европы», - передает слова 28-летнего бразильского нападающего издание Get French Football News.

Перед заключительным туром на счету «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «РБ Лейпцига» по девять набранных баллов.

В шестом туре французский гранд на своем поле встретится с турецким «Истанбул Башакшехиром».