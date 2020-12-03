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Неймар: «Я перешёл в «ПСЖ» не для того, чтобы играть в Лиге Европы»

03 Декабря 2020, 11:58,

Global Look Press

Один из лидеров французского «ПСЖ» Неймар кратко прокомментировал гостевую победу над «Манчестер Юнайтед» в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Парижский гранд выиграл на «Олд Траффорд» со счетом 3:1. Бразилец оформил дубль в этом матче.

«Я перешел в «ПСЖ» не для того, чтобы играть в Лиге Европы», - передает слова 28-летнего бразильского нападающего издание Get French Football News.

Перед заключительным туром на счету «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «РБ Лейпцига» по девять набранных баллов.

В шестом туре французский гранд на своем поле встретится с турецким «Истанбул Башакшехиром».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Неймар
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