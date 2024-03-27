Мбаппе сравнялся с Анри по ассистам за сборную Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе настиг легендарного Тьерри Анри в рейтинге лучших ассистентов сборной Франции.

Лидер парижан отметился результативной передачей на Юссуфа Фофана на 19-й минуте товарищеского поединка против сборной Чили. Как сообщает пресс-служба сборной Франции, на счету Мбаппе теперь 27 голевых пасов в составе «трёхцветных» – второй показатель за всю историю наряду с Тьерри Анри.

Напомним, что Килиан Мбаппе занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров сборной Франции (46 голов) после всё того же Тьерри Анри (51) и Оливье Жиру (56). Сегодняшний матч – 77-й для 25-летнего звёздного форварда в цветах национальной команды.