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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе сравнялся с Анри по ассистам за сборную Франции

27 Марта 2024 • 00:07 Комментировать
Франция
3:2
Чили
окончен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе настиг легендарного Тьерри Анри в рейтинге лучших ассистентов сборной Франции.

Лидер парижан отметился результативной передачей на Юссуфа Фофана на 19-й минуте товарищеского поединка против сборной Чили. Как сообщает пресс-служба сборной Франции, на счету Мбаппе теперь 27 голевых пасов в составе «трёхцветных» – второй показатель за всю историю наряду с Тьерри Анри.

Напомним, что Килиан Мбаппе занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров сборной Франции (46 голов) после всё того же Тьерри Анри (51) и Оливье Жиру (56). Сегодняшний матч – 77-й для 25-летнего звёздного форварда в цветах национальной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Тьерри Анри Килиан Мбаппе ещё теги

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