Сборные Франции и Чили почтили память погибших в теракте в подмосковном «Крокусе»

Сборные Франции и Чили перед контрольной игрой почтили память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени в Марселе на стадионе «Велодром». Сейчас счёт 2:1 в пользу коллектива Дидье Дешама.

Так, футболисты и судьи собрались в центре поля, чтобы устроить минуту молчания.

Напомним, что 22 марта в подмосковном Красногорске вооружённые люди ворвались в «Крокус Сити». По последним данным СК РФ, число погибших составляет 139 человек. Многие ещё находятся в больнице в тяжёлом состоянии. в итоге Басманный суд Москвы арестовал четверых человек, обвиняемых в теракте.