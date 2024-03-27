Травма Камавинги и победный гол Жиру: сборная Франции со скрипом одолела Чили

Сборные Франции и Чили встретились в контрольном матче. Товарищеская игра состоялась 26 марта на стадионе «Велодром».

Не лучшим образом французы начали мартовский пул матчей. Поражение от сборной Германии удивило местную публику, ведь Дешам выставил боевой состав и совсем не собирался уступать. Поэтому против Чили необходимо был хоть немного «замазать» ту неудачу. Французы опять играли дома, опять выставили грозное сочетание: Мбаппе, Жиру, Коло-Муани. Чили с «армейцем» Давилой и ветераном Санчесом, конечно, смотрелось не так грозно.

Но это никоим образом гостей не демотивировало. Первая же атака, первый же удар в створ – и гол в ворота сборной Франции. По правому краю прошла проникающая передача, Маурисио Исла увёл защитников и прострелил на второй темп, а набежавший Марселино Нуньес хлёстко пробил с линии штрафной площади. Тчуамени закрыл обзор Меньяну, поэтому тот никак не успевал долететь в угол ворот – 0:1.

Второго кряду провала французы допустить не могли. «трёхцветные» сначала выровняли процент владения мячом, потому расправили плечи и стали атаковать позиционно. Для гола им тоже хватило одного удара в створ ворот. Килиан Мбаппе мастерски мяч укрыл, опекунов развернул и покатил на Фофана. Юссуф прицелился и нанёс классный обводящий удар – 1:1. И всего пять минут потребовалось хозяевам, чтобы вперёд выйти.

Тео Эрнандес ускорился слева, выполнив в завершении отличный кросс к лини вратарской площади. Там Рандаль Коло-Муани перевисел двух защитников, кивнув точно в сетку – 2:1. И больше ничего сборная Франции не создала в первом тайме, зато вынуждена была совершить две замены. Сначала Клосс получил травму, потом Камавинга, заменили их Кунде и Гендузи. В таком негативном ключе хозяева ещё и момент получили у своих ворот.

Эдуардо Врагас отклеился от Кунде после подачи справа, ткнул в угол, однако попал в штангу. Майк Меньян уже не спасал бы, повезло хозяевам. Однако веселье на этом не закончилось. Франция и Чили ещё подготовили обмен голами в последней трети матча. Для начал Оливье Жиру сделал преимущество хозяев более весомым. В привычном стиле форвард замкнул прострел Коло-Муани от лицевой линии – 3:1.

А затем сборная Чили вернула интригу. Прижали французов высоким прессингом, мяч перехватили и Осорио сделал красоту. Давид подхватил мяч за пределами штрафной площади и с левого полуфланга технично уложил в дальний угол – 3:2. Всё на этом. Со скрипом победила сборная Франции, совсем не убедив своих болельщиков в мартовских товарищеских матчах.