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Травма Камавинги и победный гол Жиру: сборная Франции со скрипом одолела Чили

27 Марта 2024 • 00:55 Комментировать
Франция
3:2
Чили
окончен

Сборные Франции и Чили встретились в контрольном матче. Товарищеская игра состоялась 26 марта на стадионе «Велодром».

Протокол игры  
Франция3:2Чили
  6'Нуньес Марселино (0:1)
(1:1) Фофана Юссуф19'  
(2:1) Коло-Муани Рандаль25'  
(3:1) Жиру Оливье73'  
  82'Осорио Дарио (3:2)
Меньян МайкКлосс Жонатан 11' (Кунде Жюль ( 11') Салиба ВильямКонате ИбраимаЭрнандес ТеоФофана ЮссуфТчуамени ОрельенКамавинга Эдуардо 44' (Гендузи Маттео ( 44') Коло-Муани Рандаль 83' (Тюрам Маркус ( 83') Жиру Оливье 83' (Диаби Мусса ( 83') Мбаппе Килиан
Запасные: Дембеле УсманУпамекано ДайоЭрнандес ЛюкаРабио АдриенПавар БенжаменАреола АльфонсЗаир-Эмери УорренСамба Брис
Браво КлаудиоИсла Маурисио 88' (Перес Сесар ( 88') Личновски Игор 88' (Фернандес Николас IV ( 88') Диас ПаулоСуасо ГабриэльЭчеверрия Родриго 76' (Павес Эстебан ( 76') Нуньес Марселино 88' (Каталан Матиас ( 88') Осорио ДариоСанчес Алексис 77' (Боладос Маркос ( 77') Давила ВикторВаргас Эдуардо 68' (Бреретон Бен ( 68')
Запасные: Ассади ЛукасАриас ГабриэльГальдамес ТомасКортес БрайанСьерральта ФрансискоСавала КристианАравена Александер
26 марта. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

Не лучшим образом французы начали мартовский пул матчей. Поражение от сборной Германии удивило местную публику, ведь Дешам выставил боевой состав и совсем не собирался уступать. Поэтому против Чили необходимо был хоть немного «замазать» ту неудачу. Французы опять играли дома, опять выставили грозное сочетание: Мбаппе, Жиру, Коло-Муани. Чили с «армейцем» Давилой и ветераном Санчесом, конечно, смотрелось не так грозно.

Но это никоим образом гостей не демотивировало. Первая же атака, первый же удар в створ – и гол в ворота сборной Франции. По правому краю прошла проникающая передача, Маурисио Исла увёл защитников и прострелил на второй темп, а набежавший Марселино Нуньес хлёстко пробил с линии штрафной площади. Тчуамени закрыл обзор Меньяну, поэтому тот никак не успевал долететь в угол ворот – 0:1.

Второго кряду провала французы допустить не могли. «трёхцветные» сначала выровняли процент владения мячом, потому расправили плечи и стали атаковать позиционно. Для гола им тоже хватило одного удара в створ ворот. Килиан Мбаппе мастерски мяч укрыл, опекунов развернул и покатил на Фофана. Юссуф прицелился и нанёс классный обводящий удар – 1:1. И всего пять минут потребовалось хозяевам, чтобы вперёд выйти.

Тео Эрнандес ускорился слева, выполнив в завершении отличный кросс к лини вратарской площади. Там Рандаль Коло-Муани перевисел двух защитников, кивнув точно в сетку – 2:1. И больше ничего сборная Франции не создала в первом тайме, зато вынуждена была совершить две замены. Сначала Клосс получил травму, потом Камавинга, заменили их Кунде и Гендузи. В таком негативном ключе хозяева ещё и момент получили у своих ворот.

Эдуардо Врагас отклеился от Кунде после подачи справа, ткнул в угол, однако попал в штангу. Майк Меньян уже не спасал бы, повезло хозяевам. Однако веселье на этом не закончилось. Франция и Чили ещё подготовили обмен голами в последней трети матча. Для начал Оливье Жиру сделал преимущество хозяев более весомым. В привычном стиле форвард замкнул прострел Коло-Муани от лицевой линии – 3:1.

А затем сборная Чили вернула интригу. Прижали французов высоким прессингом, мяч перехватили и Осорио сделал красоту. Давид подхватил мяч за пределами штрафной площади и с левого полуфланга технично уложил в дальний угол – 3:2. Всё на этом. Со скрипом победила сборная Франции, совсем не убедив своих болельщиков в мартовских товарищеских матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Чили

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